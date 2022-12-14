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التكبالي: بقاء الدبيبة في السُلطة هو ثمن تسليمه لـ”بوعجيلة” للولايات المتحدة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي: من سلّم بوعجيلة مسعود هو الخائن الأكبر، وهو المسؤول عن كل ما حدث، وسينال عقابه يومًا ما. .

واضاف التكبالي في تصريحات متلفزة ، أن الدبيبة هو المسؤول عن تقسيم الليبيين وجعلهم يبغضون بعضهم، وسلط عليهم “الذباب الإلكتروني”، ونشر الخيانة بينهم.

كما أشار التكبالي إلى أن ، لقب الخائن الأعظم سيبقى مُلازمًا لهذا الرجل حتى موته وبعد موته، هو وعائلته.

مؤكدا أن بقاء الدبيبة في السُلطة، هو ثمن تسليمه لبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.

كما أضاف قائلا: السلطة التشريعية أسقطت الدبيبة، لكن لا تزال الدول الكبرى تعترف به، وهو يفرض عضلاته أمام الليبيين.

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صحيفة الساعة 24

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