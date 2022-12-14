نقابة المحامين: تشكيل فريق دفاع لمتابعة تحقيقات النائب العام بشأن تسليم “أبوعجيلة”

قالت النقابة العامة للمحامين أنه سيتم تشكيل فريق دفاع لمتابعة تحقيقات النائب العام بشأن تسليم بوعجيلة مسعود.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة عبر صفحتها على “فيسبوك” قالت فيه : النقابة العامة للمحامين تتابع التحقيقات الجارية بمكتب المستشار النائب العام في الشكوى المقدمة من ابن المواطن “أبوعجيلة مسعود المريمي” الذي تم تسليمه الى الولايات المتحدة الامريكية على خلفية اتهامه في قضية لوكربي ،

وأضاف البيان أنه ، ستتولى النقابة إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات وتشكيل فريق دفاع لمتابعة التحقيق.