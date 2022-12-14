تعرف على حالة الطقس ودرجات المتوقعة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء دافئة على أغلب مناطق البلاد، اليوم الأربعاء، في حين تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب و احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبياً أحياناً على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 29)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

بينما تكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 28)مْ، ولا تتجاوز هذا اليوم (22)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26- 29)مْ.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28)مْ.