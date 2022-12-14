الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة والحرارة تصل لـ 29 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تسود أجواء دافئة معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 22 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نسبيًا أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعاً غداً.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و29 درجة مئوية.

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وأخيرا (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة مئوية.