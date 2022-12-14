بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الأجواء تكون دافئة على أغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبياً أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم ( 22 )مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02).