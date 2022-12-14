الارصاد: تراجع للحرارة وامطـار متوقـعة الاسبوع القادم بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 14/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون دافئة على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (ديسمبر)، وتتراوح مابين(23–28)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم(22)مْ على الجبل الأخضروأقصى الساحل الشرقي وتسجل زيادة طفيفة اليومين القادمين خاصةً على المناطق الغربية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب و احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد.

والله اعلـــــــــلم.

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