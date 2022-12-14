امغيب: الدبيبة استكثر على الشعب الليبي ما تبقى من صفات الشجاعة ونصرة المظلوم

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استكثر على الشعب الليبي ما تبقى من صفات الشجاعة ونصرة المظلوم.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الشعب الليبي عرف بين شعوب الأرض بالشجاعة ونصرة المظلوم”.

وأضاف “الدبيبة المجرم الخائن لبلاده وشعبه استكثر علينا ما تبقى من هذه الصفات المحمودة، فسلم مواطن ليبي للأمريكان احتقاراَ لنا وامعاناَ في الاذلال، استمر في النوم أيها الشعب الطرابلسي فمازال عند الدبيبة الكثير والكثير”.