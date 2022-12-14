الشريف لـ «بوابة إفريقيا»: قضية أبو عجيلة قضية وطنية ستحدد مستقبل ليبيا

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

14 December, 2022

دعا المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف، جميع الشعب الليبي، إلى خوض معركة وطنية ضد ما وصفها بـ “العربدة الأمريكية، وسياسة قرصنة الأموال الليبية المفضوحة”.

وقال الشريف، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “قضية تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، يجب أن توحد الليبيين من كل التيارات للوقوف معه كقضية وطنية ستحدد مستقبل ليبيا وهي قضية وجودية بالنسبة للشعب الليبي والدولة الليبية”، مشيرا إلى ضرورة الشفافية والوضوح في كشف تفاصيل كل ما يتعلق بقضية أبو عجيلة.

وطالب الشريف، مجلسي النواب والدولة بالتوقف عن محاولة استغلال قضية أبو عجيلة في تصفية حسابات سياسية بين المجلسين وحكومة الوحدة، قائلا “هذا ليس أسلوباً مناسباً لمعالجة الأزمة الخطيرة التي تحدق بالبلاد حالياً؛ وهذه أكبر فرصة تتوفر للمجلس الرئاسي ليثبت صلاحية وجوده حالياً”.

وأعلن الشريف، عن مجموعة من الخطوات التي تحتاج إلى التكاتف والشفافية وتقدير الموقف بشكل دقيق وسليم، بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية تتضمن تحرير الأسير أبو عجيلة مسعود بكل الوسائل الممكنة وإعادته إلى الديار، والعمل على منع أي محاولات ابتزاز جديدة للشعب الليبي بدفع أي تعويضات، بالإضافة إلى حماية الأموال المجمدة في الدول الغربية من القرصنة المحتملة التي قد تتعرض لها بأحكام تعويضات جائرة جديدة، وبناء علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية بناء على قواعد القانون الدولي والمصالح المشتركة وضمان عدم تكرار أي عمليات تنتهك سيادة ليبيا واستقلالها وحرية وكرامة الشعب الليبي.