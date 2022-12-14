بوقعيقيص: أبسط حقوق بوعجيلة على وطنه تكليف فريق محامين أكفاء للدفاع عنه

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن أبسط حقوق بوعجيلة مسعود على وطنه تكليف فريق محامين أكفاء للدفاع عنه.

وقالت بوقعيقيص، عبر فيسبوك “بوعجيلة مواطن ليبي أبسط حقوقه على وطنه تكليف فريق محامون أكفاء للدفاع عنه ومستشارون ليبيون ومحاكمة علنية عادلة تستطيع ليبيا متابعتها”.

وأضافت “المتهم بريء حتى تثبت إدانته وكان من حقه الصمت حتى حضور محاميه وتعد باطلة أي أقوال سابقة تم إستنطاقها تحت التهديد والرعب والغربة فجميعها فيها مخالفة لحقوق المتهم”.

وتابعت “هل يكون الضابط الذي ينفذ أوامر رئيسه هو المتهم؟ خصوصا وأن التهمة تصنيع قنبلة هي ضمن مهام تخصصه وعمله وهل كان يعلم أين سيتم توظيف هذه القنبلة؟”.

واستطردت “محاكمة عادلة يجب أن تكون مطلب الجهات العدلية الليبية والجيش الليبي بحكم صفته ومجلس النواب، وقطعا نحن ندين إرهاب التنظيمات والأفراد وكذلك الدول ولا إفلات من العقاب بشرط المحاكمة القانونية العادلة”.