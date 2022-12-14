مشيرب: القذافي عذّب الشعب الليبي وهو حيّ وميت

زعم خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب، أن الزعيم الراحل معمر القذافي، عذّب الشعب الليبي وهو حيّ وميت.

وقال «مشيرب» في تدوينة عبر حسابه، “ما ذنب الشعب الليبى أن يتحمل جرائم أحمق فجر ملهى برلين وأسقط طائرة فوق لوكربى وأسقط طائرة UTA الفرنسية فوق النيجر ودعم الحركات الإرهابية فى شتى بقاع الأرض من نيكاراجوا إلى أيرلندا إلى أوغندا وتشاد والسودان”، بحسب ادعائه.

وواصل مزاعمه؛ “وعذب شعبه وهو حي، ويتعذب شعبه بسببه حتى وهو ميت فلعنة الله على الظالمين وأتباعهم”. على حد زعمه.