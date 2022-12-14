حكومة الوحدة تشكل لجنة لتسوية الديون المتراكمة على ليبيا لصالح تونس

أعلنت حكومة الوحدة في ليبيا، عن تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد سالم الشهوبي، أمس الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة مع سفير تونس المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بحضور وكيل ديوان الوزارة وشؤون النقل البحري، وسام خليفة الإدريسي، حيث جرى استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، أصدر بداية ديسمبر الجاري تعليمات لبعض الوزارات والمؤسسات، لبدء تنفيذ نتائج التفهمات المبرمة مع الجانب التونسي.

وكان من بين التوجيهات منشور موجه لمديري جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان وجهاز تنفيذ المواصلات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد الديون المستحقة للشركات التونسية المتعاقد معها، وتفعيل العقود أو إنهائها.