الأرصاد: أجواء دافئة على اغلب مناطق ليبيا

توقعت إدارة التنبؤات الجوية، بالمركز الوطني للأرصــاد الجويـــة أجواء دافئة على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (ديسمبر).

وفي بيانها عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأربعاء 14/ 12/ 2022 وخلال اليومين القادمين، أشارت إلى تراوح درجات الحرارة مابين(23–28)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم(22)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل زيادة طفيفة اليومين القادمين خاصةً على المناطق الغربية.

وتنبأت بتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب و احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد.