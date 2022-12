شوبار: القرارات الأخيرة من مجلسي النواب والدولة تنذر بمزيد من الانقسام المؤسسي

ليبيا – قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار إن القرارات الأخيرة من مجلسي النواب والدولة تؤكد حالة الانسداد السياسي، وتنذر بمزيد من الانقسام المؤسسي، وتثبت أن التقارب الذي حدث بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب يهدف لتحقيق مصالح شخصية.

شوبار وفي تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”، أوضح أن الاختصاص الوحيد لمجلس الدولة ومجلس النواب هو التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، أما تشكيل سلطة تنفيذية موحدة فليس للمجلسين أي دور في ذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 الذي لم يشر إلى أي مؤسسة انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي.

