الزوبية: رب العالمين سخر القضاء الأمريكي لتحقيق العدالة الغائبة

علق جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، على واقعة اختطاف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقيام حكومة الدبيبة بتسليمه إلى أمريكا، قائلا: “رب العالمين سخر القضاء الأمريكي لتحقيق العدالة الغائبة”، بحسب قوله.

وقال الزوبية في تغريدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اقتطعها من منشور طويل له عبر حسابه على فيسبوك: “بوعجيلة المريمي يتخلص من تأنيب الضمير ويفضفض ويقول ما عنده ويعبّر عن سعادته، ويكشف عن كل من شاركه في الجرائم السابقة كما توقعنا، فليستعد بقية المجرمين لعدالة السماء بتسخيرها لعدالة الأرض عبر القضاء الأمريكي والدولي”، على حد زعمه.

وأضاف في منشوره بـ”فيسبوك: “بشرى لليبيين الطيبين بتحقيق العدالة الغائبة التي عجز عنها القضاء الليبى وسخّر لها رب العالمين القضاء الأمريكي ومحكمة الجنايات الدولية لإنصاف الضحايا طايحين السعد والانتقام مِن مَن أجرموا في حقهم خلال نصف قرن”، وفقا لتعبيره.