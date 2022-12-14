عقيل: متى نرى ليبيا وهي تجلب لعدالتها ساركوزي وكلينتون وقادة الفجر الكاذب اللعين

علق المحلل السياسي، عز الدين عقيل، على تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها حريصة دائما على جلب كل من يضر مواطنا أمريكا إلى عدالتها، في إشارة إلى اختطاف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وإرساله للمحاكمة في أمريكا، قائلا: “متى نرى ليبيا وهى تجلب إلى عدالتها ساركوزي وكلينتون وديفيد كاميرون وكل قادة فجر الأوديسا، الفجر الكاذب الفاجر اللعين؟”.

وقال عقيل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “متى نرى العراق وهو يجلب إلى عدالته جورج بوش وتوني بلير ورامسفيلد وديك تشيني وكل جوقة كذابي وأفاقي أسلحة العراق النووية المزعومة ويحاكم كولن باول غيابيا!!؟”.

وأضاف “متى نرى ليبيا وهى تجلب إلى عدالتها ساركوزي وكلينتون وديفيد كاميرون وكل قادة فجر الأوديسا، الفجر الكاذب الفاجر اللعين، الذي سحق وطنا وقتل شعبنا ومايزال يقتله قتلا بطيئا مروعا!!؟”.

وتابع متى كل ذلك!!!؟، قد بلغ الغضب مداه فلعن الله العجز وخسف بمأتاه”.