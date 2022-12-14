أبو توتة: محامي الدفاع عن أبو عجيلة سيدفع في الجلسة القادمة ببطلان إجراءات القبض على أبو عجيلة

أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق عبدالرحمن أبو توتة، أن محكمة العدل الدولية هي المختصة وحدها بتفسير نص اتفاقية التسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا الموقع عليها سنة 2008.

وقال أبو توتة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا إعادة فتح ملف لوكربي، “سوف يدفع محامي الدفاع عن أبو عجيلة المريمي في الجلسة القادمة ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتسليمه للسلطات الأمريكية وبعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيسا على أحكام اتفاقية التسوية التي تقرر إسقاط كافة الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الامريكية، وبعدم قبول أي دعاوي أخرى عن حادثة لوكربي ضد الدولة الليبية أو رعاياها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين”.

وأضاف أبو توتة، “من المتوقع أن ترفض المحكمة هذا الدفع لأي سبب وبالتالي ينبغي الشروع فورا في رفع دعوي أمام محكمة العدل الدولية لغرض تفسير نص اتفاقية التسوية باعتبارها المحكمة الدولية المختصة حصريا بتفسير المعاهدات المثار الخلاف حول الزامية أحكامها للأطراف الموقعين عليها، لا سيما وأن الكونجرس الأمريكي قد صادق عليها.. لكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن، ما هي الجهة التي يقع على عاتقها القيام برفع هذه الدعوي؟”.