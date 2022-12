الحصادي: لم نسمع فتوى إلى الآن بخصوص تسليم أو خطف أبو عجيلة مسعود ونقله لأمريكا

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين على عملية تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “مواطن ليبي يُختطف أو يُسلم من طرابلس؛ ليظهر مسجونًا في واشنطن، ولم نسمع أي تعليق للسلطة التنفيذية الحاكمة في العاصمة طرابلس”.

وأضاف الحصادي: “كذلك لم نسمع فتوى إلى الآن بخصوص تسليم أو خطف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود ونقله لأمريكا، ويبقى السكوت علامة رضا”.

