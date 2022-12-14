الشتيوي: تاريخ “الصور” أشرف من “رعاة الحمير” وننتظر موقفه من باعوا بوعجيلة

وجه إسماعيل الشتيوي، المرشح الرئاسي، العتاب إلى الصديق الصور النائب العام على صمته جراء اختطاف المليشيات التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، المواطن الليبي مسعود أبو عجيلة وتسليمه إلى الحكومة الأمريكية، مطالبا إياه باتخاذ إجراء وموقف ينتظره جميع الليبيين في الواقعة.

وقال “الشتيوي”، في منشور له بفيسبوك، ثقتي بنفسي وثقتي بك جعلتني أزورك ثاني يوم من وصولي إلى طرابلس العام الماضي رفقه أولادي، وقلت لك هذا أنا إسماعيل عمر الشتيوي غرغار، إن كانت هناك أي شكوى ضدي من أي ليبي تفضل انا هنا بمكتبك”.

واضاف “بالأمس يختطفون مواطنا ليبييا وانت نائب عام ليبيا الاول، فهل ننتظر منك موقفا ينتظره كل الليبيين جراء ما حدث من بيع للمواطن الليبي ابوعجيله المريمي”، متابعا “العمر وقفة عز سعاده المحترم الصديق الصور النائب العام بدوله ليبيا فتاريخ جدودك أشرف من رعاة ورابطي الحمير في سوق مصراته الشعبي”.

واختتم بقوله مواصلا توجيه الحديث للنائب العام، “التاريخ سيسجل فارجو الانتباه وثقتنا بك مطلقة وهذا مايتوقعه الليبييون منك”.