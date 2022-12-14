البيوضي: على البرلمان إصدار قرارات تنزل عقوبات قاسية على مختطفي “بوعجيلة”

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن النائب العام المستشار الصديق الصور أكد أن عملية الإختطاف والتسليم تمت من دون علم السلطة القضائية، وأنه باشر التحقيق في هذه الجريمة.

وأضاف البيوضي؛ “يجب على مجلس النواب الآن إصدار قرارات تنزل عقوبات قاسية ضد الخونة وأن يحصن قراراته بحيث لا تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب”.

وأردف أن “رئيس الحكومة فتحي باشاغا عليه أن يرتقي لمستوى الحدث وأن يستبق اجتماع مجلس الأمن برسائل واضحة للدول الأعضاء ضد الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال الوضع السياسي الليبي وتعريض ليبيا لمخاطر كبرى بسبب فتح قضايا مقفلة ذات طبيعة سياسية”.

وختم سليمان البيوضي موضحًا أن “البيانات وحدها لا تكفى”.