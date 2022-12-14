الصور يعلن عن انطلاق التحقيقات في ملابسات تسليم أبوعجيلة

أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، عن بدء التحقيق في حادثة تسليم المواطن مسعود أبوعجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي، مؤكدا أن النيابة العامة ستعمل على كشف ملابسات هذه القضية.

وشار الصور ، في تصريحات صحفية، إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.

وكان المجلس الأعلى للدولة حمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم بوعجيلة إلى واشنطن.

كما طالب البرلمان بوقت سابق هذا الأسبوع في خطاب وجهه للنائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في “خطف” بوعجيلة المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988 مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.