للشهادة لصالح “بوعجيلة”.. مالك شركة مشتبه في استخدام أجهزة شركته في تفجير لوكربي يؤكد التلاعب بالأدلة

العنوان-طرابلس

طالب، إدوين بولييه، مالك شركة الاتصالات السويسرية ميبو -المنسوب إليها جهاز التوقيت المستخدم في تفجير لوكربي- وزارة العدل الأمريكية، بدعوته كشاهد لصالح ليبيا في المحاكمة المقبلة لـ “بو عجيلة مسعود” المتهم في تفجير لوكربي.

وقال، بولييه: “إنه كان من الممكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة في المحاكمة الأخيرة المتعلقة بتفجير لوكربي في اسكتلندا، مشيرا إلى أنه تم التلاعب بشظية MST-13 وظهرت الأدلة فقط بعد المحاكمة”.

ونصح مالك شركة الاتصالات ميبو السويسرية بمزيد من الشهود لاستجوابهم، من بينهم ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا، لافتا إلى أن هناك شكوى جنائية ضد شرطة اسكتلندا قيد النظر حاليا في اسكتلندا منذ 11 نوفمبر 2020.

يشار إلى أن موقع “سويس أنفو” كان قد كشف في 2001 أن الادعاء الاسكتلندي حدد مصدر صنع جهاز التوقيت الذي ثبت في حقيبة تفجير لوكربي، واستدعي إدوين بولييه وانتزع منه معلومات عن تزويده ليبيا بمجموعة من أجهزة التوقيت.

وقال الموقع السويسري وقتها إن مالك شركة الاتصالات السويسرية ميبو إدوين بولييه قلل من أهمية نظرية الادعاء عندما أكد أيضا تزويده استخبارات ألمانيا الشرقية بالأجهزة نفسها.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت الأحد بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي.

وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.