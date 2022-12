ليبيا – أفاد مدير مستشفى الأطفال بنغازي المكلف صلاح العمروني بأن أطفال الأورام لم يخرجوا للعلاج خارج ليبيا بسبب الإجراءات المعقدة، داعيًا إلى التنازل من أجل توفير العلاج لهذه الفئة.

العمروني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري نوه إلى أن المستشفى سجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأطفال الذين دخلوا الأقسام بسبب أعراض تنفسية حادة منها السعال الشديد والحرارة المصاحبة.

وأشار مدير مستشفى الأطفال بنغازي المكلف إلى أن سعة الأقسام تبلغ 32 سريرًا، وقد تجوزت ذلك إلى 50 سريرًا للقسم الواحد، قائلًا: “إن السعة السريرية لم تتغير منذ أكثر من 25 سنة، رغم ازدياد عدد السكان، وهذا يعتبر عبئا على المستشفى”.

العمروني لفت إلى أن العيادة الخارجية استقبلت 800 حالة خلال 24 ساعة، وهذا عبء إضافي عليهم وفق قوله، مؤكدًا أنهم يسعون إلى زيادة استقبال الحالات في مركز بنغازي الطبي والهواري للخروج من هذا المأزق.

Shares

The post العمروني: أطفال الأورام لم يخرجوا للعلاج بسبب الإجراءات المعقدة.. وندعو للتنازل لتوفير العلاج first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية