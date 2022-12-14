لجنة العدل بمجلس النواب تدعو النائب العام الليبي لفتح تحقيق عاجل في اختطاف “بوعجيلة”

أهابت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، بالنائب العام الصديق الصور بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأمريكية، وإحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء.

وقالت اللجنة، إن ملف قضية لوكربي أُغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والتي وقعت العام 2008 ونصت على أن من ضمن بنود الاتفاقية إنهاء كافة القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل 2006.

وأضاف البيان أنه نتيجة الانقسام السياسي وما تعانيه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية.

ودعت لجنة العدل بمجلس النواب إلى احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية، كما تؤكد اللجنة وجوب احترام الالتزامات الدولية الثنائية النافذة بين الدولتين.

وأشارت إلى أنها لن تدخر جهداً في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.