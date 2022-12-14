قبائل ورفلة: تسليم بوعجيلة لأمريكا هدفه بقاء رموز الخيانة في السلطة

دان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن ذلك الأمر يعد سابقة خطيرة وخطوة تنم عن الخيانة والتواطؤ لرهن الوطن وبيع البشر بعد بيع التراب والبحر”.

وقال المجلس في بيان صادر عنه: “تسليم بوعجيلة هدفه بقاء رموز الخيانة في السلطة، متعهدة لأسيادها بالتنازل عن أي شيء مهما بلغت قيمته وغلى ثمنه مقابل كرسي السلطة، فما حدث صفقة حقيرة واستقواء بالأجنبي، من أجل الاستمرار في السلطة، والإطباق على نفس المواطن المغبون”.

وأضاف البيان “حكومة الدبيبة انتهجت أسلوب عصابات المافيا ومليشيات الإجرام، بخطفها مواطن ليبي من بيته، في صفقة موسومة بالعار والتنازل عن السيادة والكرامة، وهذه السلطة مشوهة بدماء الليبيين، فأي قيمة ينتظرها هذا المتآمر على بلده وشعبه خدمة للمؤامرة”.

وتابع “حكومة الوحدة فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية، ورئيسها ووزيرة خارجيتها، وما يسمى بالقوة المشتركة، مسؤولون عن خطف بوعجيلة، ندعو كافة الليبيين لإنشاء صندوق للتبرع بمبالغ مالية لتغطية مصاريف القضية والدفاع عن المواطن الليبي المخطوف”.