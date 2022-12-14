الغارديان: أفراد ذوي نفوذ بحكومة الدبيبة احتجزوا “بوعجيلة مسعود” وسلموه لـ “الوليات المتحدة الأمريكية”  

العنوان-طرابلس

قالت صحيفة الغارديان البريطانية أن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات مع السلطات المحلية حول إحضار بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته منذ عام 2019 ، لافتة أن هذه “المحادثات” استمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

وقالت الغارديان أن بوعجيلة البالغ من العمر 75 عاماً والمصاب بمرض خطير أثناء وجوده في السجن، كان من الممكن نقله بسهولة نسبيًا إلى حجز الولايات المتحدة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت الغارديان: “لقد كان بوعجيلة حراً في الأساس.. وبدا في البداية أن عدم وجود مبرر قانوني لاحتجازه قد أعاق الجهود الأمريكية، إلى أن عرض أفراد ذوو نفوذ داخل حكومة الوحدة الوطنية يُعتقد أنه ابن شقيق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لاحتجاز بوعجيلة وتسليمه. إلى حكومة الولايات المتحدة”.

وأوضحت الغارديان أن القادة الليبيون يعرفون أن الأمريكيين مهتمون، ولم تكن العملية القانونية من الجانب الليبي مصدر قلق كبير”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت الأحد بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي.

وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.