الشكري: احتجاز الولايات المتحدة لـ أبو عجيلة المريمي أدى إلى موجة من الغضب لدى الشعب الليبي

ليبيا – رأى صلاح الدين الشكري أستاذ القانون الدستوري ومستشار القيادة العامة للجيش أن هناك حالة من الاختراق للسيادة الليبية، معتبرًا أن ما فعلته الولايات المتحدة باحتجاز أبو عجيلة مسعود المريمي أدى إلى موجة من الاستياء والغضب لدى الشعب الليبي.

الشكري وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال: إن الليبيين لدىهم حساسية كبيرة فيما يتعلق بالسيادة، معتبرًا أن أحد مظاهر السيادة، هو حماية المواطن الليبي من أي انتهاك، وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة.

