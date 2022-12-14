ذا غارديان: تسليم “بوعجيلة” للولايات المتحدة تم باتفاق مع حكومة دبيبة قبل 3 أشهر

قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية، إنه تم الاتفاق على اختطاف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود “عميل سابق في المخابرات الليبية”، بتهمة تحضير القنبلة التي أسقطت رحلة بان آم 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 ونقله إلى حجز الولايات المتحدة قبل حوالي ثلاثة أشهر بعد محادثات بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين الليبيين.

ومثل “بوعجيلة مسعود” لفترة وجيزة أمام المحكمة في واشنطن، الإثنين، متهماً بضبط توقيت القنبلة التي دمرت طائرة بوينج 747، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً في أعنف هجوم إرهابي وقع على الأراضي البريطانية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها احتجزت مسعود نهاية الأسبوع الماضي، لكنها لم تذكر تفاصيل عن كيفية وصوله إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون ليبيون على دراية بالقضية إن مسلحين موالين لعبد الغني الككلي “اغنيوة”، قبض على مسعود في منزله في حي أبو سليم بطرابلس في 17 نوفمبر، ثم سُلِّم إلى ميليشيا ثانية، المجموعة التي احتجزته لمدة أسبوعين قبل نقله بشكل نهائي إلى عملاء الحكومة الأمريكية.

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وأثار محللون قلقهم من أن اختيار الولايات المتحدة لميليشيات سيئة السمعة في عملية سرية لجلب مسعود إلى الولايات المتحدة ضد إرادته قد يقوض الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل مسعود إلى وحدة شبه عسكرية ” ميليشيا القوة المشتركة” في مدينة مصراتة الساحلية، وهي ميليشيا تم تشكيلها قبل عام من قبل رئيس حكومة الوحدة.

تقول الصحيفة، في تقرير ترجمته الشاهد، إنه في حوالي 1 ديسمبر جمع المسؤولون الأمريكيون مسعود ونقلوا أسيرهم إلى مالطا رغماً عنه.

وبحسب وكالة رويترز، قال ابن شقيق مسعود، عبد المنعم مريم، إن الأسرة علمت فقط أنه نُقل إلى الولايات المتحدة من وسائل الإعلام.

تضيف الصحيفة، إن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات مع السلطات المحلية حول إحضار مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته منذ عام 2019، وأن هذه “المحادثات” استمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

وتشير الصحيفة، إلى أنه قبل ستة أشهر قضى مسعود عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لجرائم ارتكبها بصفته عميلًا للمخابرات في ظل نظام معمر القذافي، وأنه كان من الممكن نقله أثناء وجوده في السجن بسهولة، من قبل حكومة الوحدة الوطنية، لكن تم إطلاق سراحه في وقت سابق من هذا العام بعد أن قضى فترة حكمه.

ونقلت عن الخبير بشمال إفريقيا في المجلس الأطلسي، علياء الإبراهيمي، قولها إنه “من المحتمل جدًا أن يكون مسعود قد تم القبض عليه بناءً على أوامر رئيس الوزراء الحالي في طرابلس، والذي يحتاج إلى تعزيز موقفه الشخصي مع الولايات المتحدة. كان الاستياء من المجتمع الدولي تجاهه يتنامى، وأنه كان من المفترض أن يسلم البلاد إلى الانتخابات ، وأن يقضي على شبكات الفساد ، لكن لا يوجد أي مؤشر على أي التزام حقيقي من جانبه”.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام إن الميليشيات بقيادة الككلي أرهبت الناس من خلال الاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير القانوني والجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي”. ونفى الككلي مزاعم منظمة العفو الدولية ، قائلاً إنه “حريص للغاية على تطبيق القانون الليبي أولاً ، الذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وفقًا للوثائق القانونية الأمريكية ، كان مسعود شخصية رئيسية في المؤامرة ، إلى جانب عبد الباسط المقرحي ، والأمين خليفة فهيمة. وسجن المقرحي مدى الحياة بتهمة القتل الجماعي على يد ثلاثة قضاة اسكتلنديين في محكمة خاصة انعقدت في هولندا عام 2001. وبُرئت فحيمة في وقت لاحق في محاكمة.

ويقول المحققون إن مسعود التقى بالاثنين الآخرين في مالطا ، حيث تم توجيهه للسفر من قبل مسؤول مخابرات ليبي كبير بحقيبة جاهزة. طلب منه الرجلان الآخران ضبط عداد الوقت ، وسافرت الحقيبة عبر رحلات مغذية إلى عنبر طائرة بوينج 747.

وقال مسؤولون أميركيون إن مسعود اعترف في تلك المقابلة ببناء القنبلة المستخدمة في هجوم بان أمريكان والعمل مع الرجلين المتهمين في وقت سابق لزرعها على متن الطائرة. وقال إن العملية صدرت بأوامر من المخابرات الليبية وأن القذافي شكره وآخرين بعد الهجوم ، وفقا لشهادة مكتب التحقيقات الفدرالي.

وفي أواخر عام 2020، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى مسعود. لكن مع احتجاز مسعود في ليبيا، ظلت محاكمته نظرية إلى حد كبير.