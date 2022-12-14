الجارديان: إبراهيم الدبيبة عرض على السلطات الأمريكية التعاون في تسليمهم أبوعجيلة

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود كان حرًا طليقًا، وبعض الأشخاص في حكومة الدبيبة، منتهية الصلاحية، لعبوا دورًا في تسليمه، من بينهم إبراهيم الدبيبة.

وكشفت الصحيفة: “إبراهيم الدبيبة عرض على السلطات الأمريكية التعاون في تسليمهم أبوعجيلة مسعود، والقادة الليبيون كانوا يعرفون أن الأمريكان مُهتمين بتسليمه، لذا لعبوا على هذا الوتر لكسب تأييد بقاء حكومة الدبيبة”.

وتابعت: “التخطيط لخطف مسعود تم قبل 3 أشهر، ونفذته الميليشيات التابعة لعبد الغني الككلي “غنيوة”، ثم سلمته إلى القوة المشتركة مصراتة، التي أسسها الدبيبة وتعتبر بمثابة حارسه الخاص، كما أنها جيدة التسليح وسيئة السمعة”.

وأضاف الصحيفة أن إدارة ترامب بدأت محادثات سرية مع الحكومات الليبية منذ عام 2019 لتسليم أبوعجيلة مسعود، واستمرت إدارة ١ بايدن بنفس المحادثات، مشيرة إلى أن عدد ضضقليل من كبار المسؤولين في واشنطن كانوا على دراية بعملية اختطاف أبوعجيلة، ولم يتم إخطار أي جهة بالعملية، سوى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض.