الصور: بدأنا التحقيق في حادثة اختطاف وتسليم واحتجاز بوعجيلة لدى الولايات المتحدة

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أكد، النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، مباشرة التحقيق في حادثة اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.

وقال الصور، أمام الصحفيين، “إن الشكوى المعروضة علينا تقول إن عملية التسليم جرت بدون إجراءات قضائية، والأمر محل تحقيق وباشرنا التحقيقات فيه”، مضيفًا أن نتائج التحقيقات ستعلن في حينها.

وتحتجز الولايات المتحدة بوعجيلة، بعد اختطافه من منزله قبل شهر في طرابلس، حيث مثُل أمام محكمة أمريكية الإثنين بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.

وأمر القاضي الذي ترأس الجلسة في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن باحتجازه دون كفالة حتى جلسة الاستماع في 27 ديسمبر الجاري، وفق ما جاء في تقرير لوكالة فرانس برس.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الادعاء الفيدرالي لا يعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام، لكن بوعجيلة قد يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين بتدمير الطائرة وتهمتين أخريين ذات صلة.

وقال، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، انتوني بلينكن، في بيان، إن احتجاز بوعجيلة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة، في حين لم يصدر أي بيان بالخصوص من قبل حكومة الوحدة التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة.