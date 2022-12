محفوظ: ما فعلته الولايات المتحدة باحتجاز أبو عجيلة مسعود يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها

ليبيا – اعتبر محمد محفوظ الكاتب والباحث في العلوم السياسية أن ما فعلته الولايات المتحدة باحتجاز أبو عجيلة مسعود المريمي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها، ما يفقدها مصداقيتها أمام المواطن الليبي والمجتمع الدولي بأسره.

محفوظ وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال :إنه كان على وزارة العدل الأمريكية أن تخاطب وزارة العدل في ليبيا، للتباحث حول الملف والوصول إلى صيغة توافقية بما يضمن احترام سيادة الدولة الليبية.

