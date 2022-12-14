تمت دون علم القضاء.. النائب العام الليبي يحقق في واقعة تسليم “أبوعجيلة” لواشنطن

باشرت النيابة العامة في ليبيا التحقيقات في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون إجراءات قانونية.

وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إن “شكوى مقدمة بهذا الخصوص عرضت علينا، والأمر محل التحقيق، وسنعلن نتائج التحقيقات في حينها”.

وأضاف النائب العام في تصريحات إعلامية “نعمل على كشف ملابسات القضية”، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.

ومثل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن عقب تسليمه للولايات المتحدة،، في تورطه المزعوم بقضية “لوكربي”.

وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة رويترز.

وتعود قضية تفجير طائرة شركة “بان أميركان” رقم 103 فوق مدينة لوكربي الإسكتلندية قبل نحو 34 عامًا، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

وأثارت عملية خطف أبوعجيلة ردود فعل ليبية غاضبة واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ”الجريمة النكراء”.