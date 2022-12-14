النائب العام يعلن بدء التحقيقات في حادثة اختطاف وتسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، مباشرة التحقيقات في قضية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات ستعرض في حينها.

وقال الصور، “إن الشكوى المعروضة علينا تقول إن عملية التسليم جرت بدون إجراءات قضائية، والأمر محل تحقيق وباشرنا التحقيقات فيه”، مضيفًا أن نتائج التحقيقات ستعلن في حينها.

وتحتجز الولايات المتحدة بوعجيلة، بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.

ظهور مفاجئ

ويأتي ظهور بوعجيلة المفاجئ في الولايات المتحدة بعد نحو شهر اختطافه من منزله في طرابلس، حيث عرض أمام محكمة أمريكية الإثنين وأمر القاضي الذي ترأس في واشنطن باحتجازه دون كفالة حتى جلسة الاستماع في 27 ديسمبر الجاري.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الادعاء الفيدرالي لا يعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام ضد بوعجيلة، لكنه قد يواجه السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بتدمير الطائرة وتهمتين أخريين ذات صلة.

من جانبه قال، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، انتوني بلينكن، الإثنين في بيان، إن احتجاز بوعجيلة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة.

استياء

وأثار احتجاز بوعجيلة في الولايات المتحدة الأمريكية استياءً كبيرًا لدى الليبيين، وطالبت العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات بضرورة فتح تحقيق حول الحادثة.

وتزعم أمريكا أن بوعجيلة هو المسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة فوق منطقة لوكربي بأسكتلندا.