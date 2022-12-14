ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها إبراهيم الدبيبة مع إدارة ترامب

قالت جريدة ذا غارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقًا جرى إبرامه قبل 3 أشهر بين الإدارة الأميركية ومسؤولين ليبيين – لم تسمهم – على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المتهم بتفجير “لوكربي” إلى الولايات المتحدة، في مفاوضات بدأت منذ عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أن يخرج الإعلان الأميركي الرسمي السبت الماضي بتسليمه.

ونقلت”ذا غارديان” عن مسؤول ليبي – لم تفصح عن هويته – القول “الجهود الأميركية أعاقها عدم وجود مبرر قانوني لاحتجاز أبوعجيلة الذي كان مقيمًا في منزله بمصراتة، إلى أن عرض أفراد ذوو نفوذ داخل الحكومة المنتهية، يُعتقد أنه إبراهيم ابن شقيق رئيس الوزراء المنتهية عبدالحميد الدبيبة، احتجاز مسعود وتسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة”.

وذكرت الجريدة البريطانية أن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات مع السلطات الليبية حول تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته منذ العام 2019، وأن هذه “المحادثات” استمرت في عهد الرئيس جو بايدن.