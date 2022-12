ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن الأجسام السياسية في ليبيا تحاول التلاعب في ملف لوكربي واستغلاله فى صفقات لمكاسب ومصالح سياسية.

عبدالكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أوضح أن اختطاف بوعجيلة مسعود المريمي بهذه الطريقة، وعدم إعلان أي جهة محلية مسؤوليتها عن هذا الأمر، يشير إلى أن هناك جهة خارجية مسؤولة عن هذه العملية بالتعاون مع عناصر محلية، وهذا بالتأكيد يمس السيادة الليبية ويضعها في موقف مخزٍ دوليًا ومحليًا بعد عقد صفقات مشبوهة خارج إطار القانون.

Shares

The post عبدالكافي: تسليم أبوعجيلة يمس السيادة الليبية ويضعها في موقف مخزٍ دوليًا ومحليًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية