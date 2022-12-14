نائب بالمجلس الرئاسي يبحث مع سفير إسبانيا تطورات الملف الليبي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا “خافيير لاراشي”، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث اللقاء، جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية، كما تناول أهم الخطوات التي اتخذها لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

ومن جانبه أكد السفير الإسباني دعم بلاده لأي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويسهم في دعم المسار الديمقراطي، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده النائب، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، من خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من الأكاديميين، والسياسيين، والمشايخ والأعيان، والشباب.

وثمن عبد الله اللافي دور إسبانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً على أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.