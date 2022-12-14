وفاة طفلة اختناقا في جنزور ومصرع أربعة وافدين داخل ورشة في الماية

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أودى حريق بمنزل في منطقة المشاشطة في جنزور بحياة طفلة اختناقًا. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الأربعاء إن حريقًا بمنزل في المنطقة تسبب في وفاة الطفلة “جنان عبدالعظيم المشاط” نتيجة الاختناق الذي أحدثه الحريق.

ولم يذكر الجهاز أي تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وفي حادثة منفصلة قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 أشخاص من العمالة الوافدة توفوا داخل ورشة تقع على الطريق الساحلي بمنطقة الماية غرب طرابلس.

وأوضح الجهاز، فريق الطوارئ بالجهاز تلقى إشارة هاتفية من مركز شرطة الماية مفادها وفاة 4 عمال من الجنسية الأفريقية بورشة ع الطريق الساحلي الماية.

وذكر، أن سبب الوفاة يرجح أن يكون نتيجة تسمم. وقال: “تم نقلهم إلى المشرحة بمستشفى الزهراء، وذلك بعد التنسيق مع مركز شرطة الماية والبحث الجنائي والنيابة العامة”.