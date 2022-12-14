ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

14 December, 2022

قال عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني إن “المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي (مشتبه به في قضية لوكربي) لم يتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح العباني، في حوار ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن “المريمي مواطن ليبي مختطف من بيته عنوة باستخدام القوة المسلحة وأمام أعين الشهود لتطالع وسائل الإعلام العالمية الليبيين بأن الشخص المذكور بقبضة السلطات الأمريكية”.

وتابع العباني بأنه “بغض النظر عما يقال هنا وهناك فإن أبو عجيلة إنسان، وللإنسانية حرمتها وحقوقها”، متسائلا بقوله: “هل حقوق الإنسان على مقياس أمريكا الدولة التي تدعي حماية حقوق الإنسان؟ هل أمريكا لا تعتبر مواطني العالم الثالث أناسا حتى لا تكون لهم حقوقا؟، ويحكم كيف تحكمون؟”.

وشدد د. محمد عامر العباني على أن “قضية لوكربي تم تسويتها باتفاق سياسي التزمت به كل الأطراف الموقعة عليه”، مضيفا أنه “بتنفيذ الاتفاق انقضت هذه القضية”.

وأكد أن “إعادة فتح ملفات قضية لوكربي أو التهديد بفتحها هي تحرش سياسي بدولة هشة أنهكتها الصراعات المحلية ليتردى أمنها وتصبح عاجزة عن حماية مواطنيها”.

كما شدد العباني على أن “تواجد المريمي بأمريكا دون رضائه هو جريمة اختطاف مكتملة الأركان”، مردفا القول: “هل التحضر والرقي يبيحان أن تقوم دولة متحضرة تتزعم الحرية وحقوق الانسان بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء”.

وتابع بأن “اختطاف” المريمي يضع “العديد من علامات الاستفهام على مفهوم الحضارة ذاته، ويؤكد للكافة أن أمريكا لازالت تمارس سلوك العصابات وانتهاك حقوق الإنسان الذي تميزت به منذ نشأتها، وأن ما فعلته بالهنود الحمر ليس ببعيد عن الذاكرة”.

وأضاف العباني أن “ما تعرض له المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي من اختطاف واغتصاب حريته وانتهاك إرادته قد يتعرض له أي مواطن من دول العالم في ظل القرصنة الأمريكية”.

وأشار في الصدد ذاته إلى أن “المطلوب إطلاق سراح المختطف فورا وبشكل عاجل وإعادته لأهله سالما ومعاقبة مرتكبي جريمة الاختطاف”.

وأكد العباني أنه “على الدول المحبة للسلام وحقوق الإنسان إدانة هكذا جرائم في حق الانسانية، ودعوة مجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الاختراق الخطير واتخاذ كل ما من شأنه أن يكفل حماية حقوق الإنسان”، وفق قوله.