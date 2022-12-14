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المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع الأحزاب السياسية مبادرته لتوافق مجلسي النواب والدولة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بهدف خلق بيئة مناسبة تؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي على أساس دستوري سليم.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه تم خلال اللقاء بحث آلية توافقية للخروج من الانسداد الذي يسيطر على المشهد السياسي الليبي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مبادرة المجلس الرئاسي المتمثلة في عقد لقاء تشاوري علي التراب الليبي بين المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في المدة المقبلة، بغية توحيد الجهود، ودعم المسار الدمقراطي.

وخلص اللقاء إلى إعداد تصور موضوعي، بالشخصيات التي ستشارك به خلال الأسبوع القادم مع عبد الله اللافي، في لقاء تحضري، تمهيداً لعقد لقاء موسع يقود إلى توافق أشمل، يضم الأحزاب والكيانات السياسية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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