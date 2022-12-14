الدبيبة بطالب بتمكين المرأة في المناصب الإدارية والبلدية

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في المناصب الإدارية كافة، ومنها أن تكون عميد بلدية.

ودعا الدبيبة، خلال اجتماع مع عضوات بالمجالس البلدية بالجنوب الغربي لليبيا، بألّا يقتصر دور المرأة على عضوية في المجالس البلدية، وكذلك في القطاعات الإدارية والخدمية.

وحضر الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، ووكيل وزارة الثقافة، والمجتمع المدني. وخصص الاجتماع لمناقشة الصعوبات التي تواجه المرأة، ودورها المهني والسياسي والاجتماعي.

وشدد الدبيبة، على أن يكون لعضو المجلس البلدي دور في متابعة المشروعات والعمل لتفعيلها وفقًا لاحتياجات البلدية.