البيوضي: حكومة الدبيبة تنفذ خيانة علنية بفتح قضية لوكربي

ليبيا – اعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة نهبت المليارات واختطفت النشطاء والمتظاهرين ولا تتوقف عن بيع الوهم.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن حكومة الدبيبة تنفذ خيانة علنية بفتح ملف قضية لوكربي التي دفعت ليبيا بسببها الكثير وستدفع المزيد.

وأشار إلى أنه ليس مستغربًا منها مزيدًا من العار وأن تهدد عائلة المختطف وأن تنكل بها أيضًا.

