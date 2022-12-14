الحكومة الليبية المكلفة تبحث احتياجات شركات الخدمات العامة

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، رؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة في كلاً من بنغازي ـ المرج ـ سرت ـ البطنان ـ اجدابيا ـ الواحات ـ درنة ـ الجبل الأخضر ـ الكفرة ، بحضور وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن القطراني، ووزير الحكم المحلي، استمعا خلال اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي تعرقل سير عمل هذه الشركات والتحديات التي تواجهها.

وأكد القطراني، حرص الحكومة الليبية على دعم كافة شركات الخدمات العامة في كل المدن، وتوفير احتياجاتها حتى تتمكن من الاستمرار في أداء عملها على أكمل وجه، مشيراً إلى أهمية دورها في حفظ النظافة العامة في كل المدن وإظهارها بالشكل اللائق.

وفي ختام اللقاء قام رؤساء مجالس إدارات الشركات بتكريم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي وذلك تقديراً منهم لجهودهما المبذولة من أجل النهوض بعمل هذه الشركات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

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