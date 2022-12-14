“الجارديان”: تسليم بوعجيلة لأمريكا تم بالاتفاق مع الدبيبة قبل 3 أشهر

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، دور إبراهيم الدبيبة في تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تقرير لها: بوعجيلة مسعود كان حرًا طليقًا، وبعض الأشخاص في حكومة الدبيبة، لعبوا دورًا في تسليمه، من بينهم إبراهيم الدبيبة، مشيرة إلى أن إبراهيم الدبيبة عرض على السلطات الأمريكية التعاون في تسليمهم بوعجيلة مسعود.

وتابعت أن القادة الليبيون كانوا يعرفون أن الأمريكان مُهتمين بتسلم بوعجيلة، لذا لعبوا على هذا الوتر لكسب تأييد بقاء حكومة الدبيبة، مشيرة إلى أن الدبيبة استبق عملية اختطاف بوعجيلة، بتفويضه للككلي، بإمكانية اعتقال أفراد في قضايا مرتبطة بـ”الأمن القومي”.

ونوهت بأن التخطيط لخطف مسعود تم قبل 3 أشهر، ونفذته الميليشيات التابعة لعبد الغني الككلي “غنيوة”، ثم سلمته إلى القوة المشتركة مصراتة، التي أسسها الدبيبة، مشيرة إلى أن القوة المشتركة تعتبر بمثابة حارس خاص للدبيبة، كما أنها جيدة التسليح وسيئة السمعة.

وتابعت: عدم وجود مبرر قانوني للقبض على بوعجيلة أعاق الجهود الأمريكية لفترة طويلة، ولم يستطيعوا تنفيذ عملية احتجازه دون مساعدة حكومة الدبيبة.

وأكملت: إدارة ترامب بدأت محادثات سرية مع الحكومات الليبية منذ عام 2019 لتسليم بوعجيلة مسعود، واستمرت إدارة بايدن بنفس المحادثات.

ونوهت بأن عدد قليل من كبار المسؤولين في واشنطن خاصة في وزارة العدل والخارجية الأمريكية كانوا على دراية بعملية اختطاف بوعجيلة، ولم يتم إخطار أي جهة بالعملية، سوى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض.