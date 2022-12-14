وصل لمراحل متقدمة.. استمرار العمل بخط نقل الطاقة الرويس بوعرقوب

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إن العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس-بوعرقوب لازال مستمرًا، ويبلغ طول المشروع نحو 300 كليومتر.

وأضافت الشركة، أن المشروع يأتي مواكبة لجهود مجلس إدارة الشركة الرامية إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية، من خلال استكمال مشاريع خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد 400 ك.ف في كافة ربوع البلاد .

وقالت، إن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع الرابط بين محطتي الرويس في الجبل الغربي وأبوعرقوب جنوب طرابلس (جهد 400 ك. ف) لازال مستمرًا.

وأوضحت أن طول الخط حوالي 300 كيلومتر وبواقع 540 برجًا.

وذكرت الشركة، أن نسبة إنجاز المشروع وصلت لمراحل متقدمة، مؤكدة أن المشروع سيساهم في نقل الطاقة المنتجة من محطة الرويس إلى الشبكة الكهربائية .