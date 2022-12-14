الصور: نحقق في شكوى تسليم بوعجيلة مسعود إلى أمريكا

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، مباشرة التحقيق في حادثة اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.

وقال الصور، في تصريحات للصحفيين “إن الشكوى المعروضة علينا تقول إن عملية التسليم جرت بدون إجراءات قضائية، والأمر محل تحقيق وباشرنا التحقيقات فيه”، مضيفًا أن نتائج التحقيقات ستعلن في حينها.

واحتجزت الولايات المتحدة بوعجيلة، بعد اختطافه من منزله قبل شهر في طرابلس، حيث مثُل أمام محكمة أمريكية الإثنين بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.