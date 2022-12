ليبيا – أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي وجود غضب كبير وإجماع من كل الأطراف على أن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إهانة لكل الليبيين من أجل استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء الانتخابات.

المصباحي وفي مداخلة له مع قناة “الحدث”، وصف عملية تسليم أبو عجيلة بأنها “قرصنة بامتياز”، بغرض الابتزاز وخلط الأوراق في قضية تجاوزت ردحًا من الزمن وتم تسويتها مع واشنطن.

Shares

The post المصباحي: عملية تسليم أبو عجيلة قرصنة بامتياز بغرض الابتزاز وخلط الأوراق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية