رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش مربي المواشي والأغنام سبل مواجهة أزمة الأعلاف

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اجتماع مع عدد من مربي الماشية والأغنام لمناقشة سبل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال ديوان المحاسبة الليبي في بيان، إن الاجتماع جاء استمراراً للمتابعة التي يجريها ديوان المحاسبة، مطلع العام الجاري بالتنسيق مع الحكومة لحلحلة مشاكل نقص الأعلاف وانعكاسها السلبي على شريحة المربين.

كما جاء الاجتماع عطفاً على الاجتماع الذي عقده رئيس ديوان المحاسبة في يناير الماضي مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمدراء العامون ومندوبين عن مجموعة من الشركات المختصة في مجال المطاحن والأعلاف، والذي خلص إلى ضرورة العمل على إعداد برنامج متكامل يراعى فيه تحديد الاحتياج السنوي من الأعلاف وآليات التمويل وضوابط التوزيع، بما يضمن استقرار الثروة الحيوانية وعدم تراجعها من جانب ودعم شركات المطاحن والأعلاف من جانب آخر.

وفي ظل تعذر تنفيذ ذلك رغم مساعي كافة الأطراف بسبب عدم توفر المخصصات المالية الكافية للتوريد، وتفاقم الأزمة وزيادة الاحتياج تنادى نخبة من المربين بمكتب رئيس الديوان أمس الثلاثاء، للتعبير عن معاناتهم وعجزهم على مواجهة الغلاء القائم في أسعار الأعلاف وصعوبة تأمينها، وما ترتب عليه من عزوف الكثيرين منهم على الاستمرار في مجال تربية المواشي والأغنام.

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وأكد رئيس الديوان خلال الاجتماع أن دعم الثروة الحيوانية والمحافظة على استقرارها مسؤولية تضامنية تتطلب تظافر كافة الجهود باعتبارها من تداعيات الأمن الاقتصادي والغذائي، وأنه إلى جانب دوره وعدم ممانعته منح الموافقات اللازمة على التعاقد في حال توفر المخصصات المالية اللازمة، يتعهد بمتابعة الموضوع وحث كافة الأطراف على الاستمرار في تنفيذ البرنامج وتغطية احتياجات السوق من الأعلاف بالأسعار الملائمة.