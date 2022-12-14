3 سنوات سجن.. أردوغان يُطيح برئيس بلدية إسطنبول من انتخابات رئاسة تركيا

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المُعارض، والذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو، نحو 3 سنوات، بعد إدانته بـ”إهانة” مسؤولين، وهو أمر يمنعه عمليا من ممارسة السياسة والترشح في الانتخابات الرئاسية كمنافس للرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية تصريح صدر عنه بعدما تغلب على مرشح حزب أردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل وتم إلغاؤها، حيث قال إن من ألغوا انتخابات إسطنبول المحلية في ذلك الوقت “حمقى”.

وقال كمال بولات، محامي أوغلو، لـ”فرانس برس”: هذا نهج مؤسف حيال الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالات فوز أوغلو، في مواجهة أردوغان، وسط أزمة اقتصادية خطيرة وأرقام رسمية حددت نسبة التضخم بنحو 85%.