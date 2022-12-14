أعيان من ثلاث مناطق بالجبل الأخضر يطالبون بإنشاء بلدية لمناطقهم

أخبار ليبيا 24

قالت مكتب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن عدد من أعيان مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون بالجبل الأخضر، أعربوا عن حاجتهم لإنشاء بلدية خاصة لمناطقهم.

وتقع هذه المناطق ضمن الحدود الإدارية لبلديتي القبة ودرنة.

واستقبل الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، في ديوان مجلس الوزراء، عدد من أعيان تلك المناطق، في حضور وزير الحكم المحلي بالحكومة، بدر الدين التومي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري.

وأضاف المكتب، أن الأعيان اطلعوا الدبيبة على المشاكل والصعوبات التي تعانيها مناطقهم التي تنقسم بين بلديتي القبة ودرنة، وحاجتهم إلى إنشاء بلدية لهذه المناطق لتتمكن من تقديم الخدمات لسكانها.

وقال المكتب، إن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بدراسة مقومات هذه المناطق والصعوبات التي تواجهها، وإحالة الأمر لمجلس الوزراء.