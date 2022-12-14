وزير اقتصاد الدبيبة يبحث مع السفير الجزائري رفع مستوى  التبادل التجاري بين البلدين

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج يوم الأربعاء بديوان الوزارة مع سفير جمهورية الجزائر سليمان شنين، وذلك في إطار متابعة الترتيبات لتنظيم معرض صنع في الجزائر بدورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي.

وشارك في اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام أبوعجيلة والمحلق التجاري بالسفارة الجزائرية غازي العربي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة د عزالدين مصدق.

وشدد “الحويج” خلال اللقاء على تقديم التسهيلات اللازمة لصالح الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الليبي والجزائري ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

كما وجّه السفير الجزائري دعوة الى وزير الاقتصاد والتجارة لحضور معرض الساحل والصحراء الذي ستقام فعالياته بجمهورية الجزائر 23 – 24 ديمسبر 2022 م.

يشار أن معرض صنع في الجزائر تنظّم فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة 28 – 31 ديسمبر 2022 م بمشاركة 132 شركة جزائرية بعدة مجالات منها النفط والطاقة و البناء والانشاءات و الصناعات الغذائية.