أبو حمرة: خطر دخول الحيوانات بطرق غير شرعية إلى ليبيا يهدد الثروة الحيوانية في البلاد

ليبيا – قال مدير إدارة الخدمات البيطرية بالمركز الوطني للصحة الحيوانية عبد العاطي أبو حمرة إن النتائج أظهرت أن نفوق الإبل الحاصل عند المربين في بعض البلديات كصرمان وزلطن سببه انتشار مرض التسمم الدموي واستخدام جرعات عالية من العلاجات واللقاحات.

أبو حمرة أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن اللجنة المشكلة بمكتب خدمات الصحة البيطرية الحرابة أكدت نفوق 61 رأسًا من الأغنام من سبع حظائر نتيجة تناولها عشبة العليقة “سكرية”.

ولفت إلى أن الشرطة الزراعية الرياينة ضبطت شاحنة قادمة من الجنوب محملة بالأعشاب المسببة في تسمم الأغنام وأحيلت الشحنة إلى النيابة.

واعتبر أن خطر دخول الحيوانات بطرق غير شرعية إلى ليبيا يهدد الثروة الحيوانية في البلاد، منوهًا إلى أن نقص الإمدادات عامل مساعد لتردي الإمكانيات لمكافحة الأمراض المنتشرة بين الحيوانات.

وطالب السلطات في الدولة بإعطاء أهمية لهذا القطاع بعد أن أصبح المربي يعاني نقص الأعلاف ونقص اللقاحات البيطرية معًا.

